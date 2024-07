Football-Spieler von den Vikings starb bei Autounfall

Der US-amerikanische Football-Spieler Khyree Jackson kam bei einem Autounfall ums Leben. Der 24-Jährige, der Ende April im NFL-Draft von den Minnesota Vikings in der vierten Runde ausgewählt wurde, starb in seinem Heimat-Bundesstaat Maryland, wie das Team am Samstag mitteilte. „Wir sind erschüttert über die Nachricht von Khyree Jacksons Tod nach einem nächtlichen Autounfall“, hieß es in einem Statement der Vikings. Beim Unfall starben insgesamt drei Personen.