Football: Patriots starten erstmals nach 22 Jahren mit zwei Pleiten

Die New England Patriots haben auch ihr Heimspiel gegen die Miami Dolphins verloren und sind erstmals seit 22 Jahren mit zwei Niederlagen in eine NFL-Saison gestartet. 2001 übernahm Tom Brady den Job als Quarterback und führte das Team bis zum Sieg im Super Bowl. Ein ähnliches Comeback mit Bradys Nachfolger Mac Jones als Spielmacher scheint nach dem 17:24 gegen die Dolphins am Sonntagabend (Ortszeit) unwahrscheinlich.