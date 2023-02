Kansas City Chiefs gewinnen beim Super Bowl

Die Kansas City Chiefs haben die spektakul├Ąre Partie beim 57. Super Bowl gegen die Philadelphia Eagles gewonnen und zum dritten Mal in ihrer Geschichte den wichtigsten Titel im American Football geholt. Das Team um Star-Quarterback Patrick Mahomes gewann am Sonntagabend (Ortszeit) nach hartem Kampf in Glendale im US-Bundesstaat Arizona ein dramatisches und hochklassiges Spiel 38:35. Zur Pause lagen die Chiefs beim 14:24 noch zehn Z├Ąhler in R├╝ckstand.

Die Eagles um den ganz starken Quarterback Jalen Hurts sind nun eines von nur zwei Teams, die einen solchen Vorsprung zur Halbzeit beim Super Bowl noch aus der Hand gaben. "Am Ende des Tages sind wir Kansas City", sagte Mahomes im US-Fernsehen. "Ich m├Âchte jedem danken."