Football: In der NFL ist die Corona-Pandemie vorbei

Die NFL hat sich als erste gro├če Profi-Liga in Nordamerika von allen Regeln zum Umgang mit dem Coronavirus verabschiedet. Teams haben seit der Entscheidung am Donnerstag keinerlei Einschr├Ąnkungen mehr, m├╝ssen niemanden mehr testen oder das Tragen von Masken sicherstellen. Nur falls regionale Vorschriften noch in Kraft sind, m├╝ssen sich die Football-Teams auf ihren Anlagen daran halten.

Die Saison ist seit der Super Bowl im Februar allerdings vorbei und die Profis sehen sich derzeit ohnehin nicht f├╝r gemeinsame Trainingseinheiten bei ihren Teams.