Football: Heimvorteil für Österreich im EM-Finale gegen Finnland

Auf dem Weg zum historischen ersten EM-Titel hat Österreichs American-Football-Nationalteam im Finale Heimvorteil. Die Mannschaft von Headcoach Max Sommer empfängt am 28. Oktober im Kampf um Gold in der NV Arena in St. Pölten. Das teilte der Verband AFBÖ am Montagvormittag mit. Damit findet zum zweiten Mal in Österreich ein Football-EM-Endspiel in Österreich statt, 2014 hatte Rot-weiß-rot hauchdünn gegen Deutschland im Wiener Happel-Stadion verloren.