Football-Boss Eschlböck: "Wir haben einige Pferde im Rennen"

Da ein Home-Meeting, dort Telefonate, gelegentliche persönliche Treffen – der Arbeitsalltag von Michael Eschlböck unterscheidet sich nicht grundlegend von jenem anderer Sportfunktionäre. Als Präsident des American Football Bundes Österreich ist er derzeit aber besser aufgelegt als viele Kollegen: Nachdem praktisch eine ganze Saison wegen der Pandemie ausfiel ("Es gab viele Online-Trainings, die auch Spaß machten"), geht es in der Austrian Football League dank des Spitzensport-Konzepts am Samstag los. Sechs Teams kämpfen um den Einzug in den Austrian Bowl, der am 31. Juli in St. Pölten "hoffentlich mit Fans" über die Bühne gehen soll. "Die Vikings sind leichte Favoriten, weil sie ja letzte Saison gespielt haben, wie die Graz Giants. Aber sie haben auch einige Abgänge."

Den hat auch die Liga. "Ein langjähriger Partner-Sponsor hat uns verlassen." Der Football würde dennoch ziehen, "wie man bei den Rekord-Einschaltziffern beim Super Bowl sah. Es ist ein geiler Sport", wirbt Eschlböck. Vielleicht sieht man in der besten Football-Liga bald wieder einen Österreicher? "Wir haben einige Pferde im Rennen. Sandro Platzgummer zum Beispiel, oder Stanford-Absolvent Thomas Schaffer, der sogar der erste Österreicher sein könnte, der in die NFL gedraftet wird."

Ziel des Nationalteams mit dem neuen Coach Max Sommer "ist der Europameistertitel. Wir waren ja schon mehrmals knapp dran."