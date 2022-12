Die San Francisco 49ers haben in der National Football League (NFL) die NFC West Division gewonnen und sich damit fĂŒr die Play-offs qualifiziert. Die 49ers siegten am Donnerstagabend mit 21:13 bei den Seattle Seahawks und können nach dem zehnten Sieg drei Spieltage vor dem Ende des Grunddurchgangs nicht mehr von Rang eins verdrĂ€ngt werden. Die Seahawks auf Platz zwei halten bei sieben Siege und sieben Niederlagen.

NFL-Neuling Brock Purdy machte als Quarterback der 49ers erneut ein fehlerfreies Spiel und warf zwei Touchdown-PĂ€sse. "Er ist so ein schlauer Spieler. Ich bin stolz auf ihn", sagte 49ers-Starverteidiger Nick Bosa. Purdy hatte sein Startelf-DebĂŒt fĂŒr San Francisco in der vergangenen Woche gegeben - beim Sieg gegen die Tampa Bay Buccaneers um Superstar Tom Brady. Er war beim Draft an letzter Stelle ausgewĂ€hlt worden und hat aus Tradition deswegen den Spitznamen "Mr. Irrelevant". Vor zwei Wochen kam er erstmals fĂŒr die 49ers ins Spiel, nachdem sich Quarterback Jimmy Garoppolo verletzt hatte.