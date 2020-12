Field Goal in letzter Sekunde: Sieg für die Miami Dolphins

Durch einen Sieg im letzten Moment wahrten die Miami Dolphins in der National Football League (NFL) weiter die Chance auf den Einzug in die Play-offs. Mit dem 26:25 bei den Las Vegas Raiders feierte der Club am Samstag (Ortszeit) den zehnten Sieg im 15. Saisonspiel. Jason Sanders sorgte eine Sekunde vor Schluss mit einem Field Goal aus 44 Yards Entfernung für die entscheidenden drei Punkte.