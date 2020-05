Fenninger fühlt sich bereit für ihre Paradedisziplin

Runter mit der weißen Wollhaube, das dunkle Haar zurechtgezupft. Oder doch wieder rauf mit der Kopfbedeckung, könnt’ ja jemand ein Foto machen. Anna Fenninger ist unentschlossen, was ihren Kopfschmuck betrifft. Ein kurzes Lachen, ein verlegener Blick auf die dunkelrot lackierten Fingernägel, dann zeigt die 23-jährige Salzburgerin wieder ernste Miene.

"Normal sollte mir der Hang liegen", sagt Österreichs größte Hoffnung für den Damen-Riesentorlauf am Donnerstag (10 bzw. 13.30 Uhr/live ORFeins). Nach drei WM-Bewerben, die nicht wunschgemäß verlaufen sind (Ausfall in Super-G und Kombi-Slalom; Rang elf in der Abfahrt) und einem Kurzbesuch im Heimatort Adnet fühlt sich Fenninger bereit für ihre beste Disziplin: "Ich bin gewappnet, besser als woanders."

Auch Kathrin Zettel (in allen Saisonrennen unter den Top 10) zählt zu den Mitfavoritinnen. Michaela Kirchgasser und Elisabeth Görgl setzten sich am Mittwoch in der internen Qualifikation gegen Stefanie Köhle durch.