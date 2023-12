Felix Auböck schwimmt am Sonntag um eine EM-Medaille

Der Niederösterreicher Felix Auböck ist am Samstag in sein zweites Finale bei den Kurzbahn-Europameisterschaften der Schwimmer in Otopeni eingezogen. Nach Rang sieben über 400 m und dem Verzicht auf das 200-m-Semifinale bewältigte der Krauler den 800-m-Vorlauf in 7:34,00 Min. als Drittschnellster.

Um die Medaillen geht es am Sonntag (18.34 Uhr MEZ) in der letzten Einzel-Entscheidung dieser Titelkämpfe. In Semifinali sind Bernhard Reitshammer und Heiko Gigler aufgestiegen.