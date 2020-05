Federer auf Südamerika-Tour

Während sein verletzungsgeplagter spanischer Rivale Rafael Nadal weiter für sein Comeback schuftet, nutzt Federer die Südamerika-Reise als Werbung für den Sport, für lockere Trainingsspielchen, nicht zuletzt aber für weitere Millionen in der Kasse. Auf Wunsch der Profis hatte die Spielerorganisation ATP die offizielle Pause nach der WM in London auf sechs Wochen ausgedehnt.

Und so organisierte eine Agentur eine Turnierkette mit Auftritten in Brasilien, Argentinien und Kolumbien. Dafür wurde eigens der Titel "Gillette-Federer-Tour" kreiert. Die berühmten Federer-Basecaps mit dem stilisierten RF-Schriftzug wurden in den jeweiligen Landesfarben grün, blau, gelb aufgelegt.

In Buenos Aires errichteten die lokalen Organisatoren extra eine Arena für fast 20.000 Zuschauer. "Ich konnte es fast nicht glauben. Das sind Dimensionen, die wir in der Schweiz nicht kennen. Das ist wohl das zweitgrößte Stadion, in dem ich je gespielt habe. Nur bei den US Open gibt es noch mehr Zuschauer", sagte Federer, der in dieser Tenniswelt ansonsten schon (fast) alles gesehen haben dürfte.