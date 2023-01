Favoritensterben bei den Australian Open: Auch die Nummer 2 ist weg

Favoritensterben bei den Australian Open: Am Tag nach dem topgesetzten Rafael Nadal hat auch die Nummer zwei des Turniers verloren.

Casper Ruud musste sich in seinem Zweitrunden-Match in Melbourne dem US-Amerikaner Jenson Brooksby in vier Sätzen geschlagen geben. Mit einem Finaleinzug beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres hätte Ruud auch erstmals die Führung in der Weltrangliste übernehmen können. Diese bleibt der aktuellen Nummer drei im Ranking nun verwehrt.