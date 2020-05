Faszination Radball

Fischer schwingt sich auf sein eigenwilliges Fahrrad, tritt in die Pedale und dreht eine Runde. Als dann der rot-weiße Ball auf ihn zugeflogen kommt, geht plötzlich alles ganz schnell: Mit einem Quietschen bringt Fischer sein Gefährt zum Stehen. So abrupt und gekonnt, dass es bei diesem Manöver das Hinterrad in die Höhe reißt. Der Rest ist ein Kinderspiel: Ein kurzer Ruck mit der Hüfte, ein flotter Schwenker mit dem Hinterrad - und erneut zischt der Ball ins Kreuzeck. "Alles einstudiert", lächelt Florian Fischer, im Zivilberuf Werkzeugmacher, in seiner Freizeit einer der besten Radballer der Welt.



Höchst in Vorarlberg, eine unscheinbare Sporthalle am Ufer des Rheins. Parkettboden, fahles Neonlicht, der typische Hallenmief. Holzleisten liegen auf dem Boden, komische Bälle fliegen durch die Luft, und überall diese seltsamen Fahrräder mit den aufgebogenen Lenkern und dem nach hinten versetzten Sattel. Man muss schon bis an die Schweizer Grenze fahren, um so was zu sehen. "Außerhalb von Vorarlberg kennt uns kaum jemand", weiß Dietmar Schneider, lebende Radball-Legende.