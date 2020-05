Familienparty in Kitzbühel

Auch für Thiem, der in der neuen Weltrangliste auf Platz 918 und damit 90 Plätze vor seinem Vorbild Muster steht, gibt es nur Tennis. Discos? "Nein, das ist eben der Preis, den ich zahlen muss."



Alexander Antonitsch, der ebenfalls 1984 sein ATP-Debüt in Kitzbühel gab und heute als Turnierdirektor den Laden schupft, kombiniert: " Muster und Thiem standen bei den Junioren im Paris-Finale. Dominic spielt stark, Tom war damals aber körperlich weiter."



Da kann der Thiem-Trainer Günter Bresnik gar nicht widersprechen. " Dominic ist zuletzt stark gewachsen, der Körper muss sich noch stabilisieren. Auch die Ausdauer muss noch verbessert werden", sagt 50-Jährige, der schon andere österreichische Talente zu Spitzenspielern formte. "Skoff und vor allem Koubek waren in ihrem Alter zwar körperlich weiter, aber schlagtechnisch lange nicht so ausgereift wie Dominic heute. Vom Spiel her ist er praktisch schon soweit wie die Topprofis ."