Fabio Jakobsen stellt im Sprint-Duell bei der Vuelta auf 2:2

An der Spitze der Gesamtwertung änderte sich erwartungsgemäß nichts. Der slowenische Titelverteidiger Primoz Roglic liegt weiterhin acht Sekunden vor dem oberösterreichischen Bora-hansgrohe-Profi Felix Großschartner, der mit seiner Attacke bei der Bergetappe am Freitag seinen Rückstand deutlich reduziert hatte. Bevor am Montag in Almeria der erste Ruhetag wartet, geht es am Sonntag nochmal ins Gebirge, wo Roglic und seine Konkurrenten deutlich mehr gefordert sein werden als auf dem Flachstück am Samstag.