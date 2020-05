Extremsport: 2529 Stufen in 13 Minuten

Seit 15 Jahren tingelt der drahtige Wiener durch die Welt, um berühmte Hochhäuser so schnell wie möglich über das Stiegenhaus zu bezwingen. "Ob das Rockefeller Center in New York, wo ich im Vorjahr gewonnen hab, oder der CN-Tower in Toronto - jedes Hochhaus hat seine Besonderheit."



Dabei hat der gebürtige Südafrikaner Städte früher immer gehasst. "Ich bin eigentlich ein Naturmensch." Nachdem er als Wettkampf-Skibergsteiger Tausende Höhenmeter abgespult hatte, war es aber Zeit für neue Herausforderungen: "Einen Treppenlauf kann man überhaupt nicht mit normalem Laufen vergleichen. Während eines Marathons etwa kann ich über meinen nächsten Urlaub nachdenken. Im Stiegenhaus muss ich mich auf jeden einzelnen Schritt konzentrieren."



Mehr noch als auf die Muskelkraft komme es auf die mentale Stärke an, erklärt der zweifache Familienvater. Um die extreme Tortur auszuhalten, setzt sich Majcen vor dem Start immer ein klares Ziel. "Ich stelle mir zum Beispiel vor, dort oben jemanden retten zu müssen."