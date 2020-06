Hagara/Steinacher starten mit Rang vier

Die Rückkehr von Roman Hagara und Hans Peter Steinacher in den Hafen von Sydney verläuft vielversprechend. Die Österreicher, die dort vor 14 Jahren die erste von zwei Olympischen Goldmedaillen gewonnen hatten, liegen nach dem ersten Tag der Extreme Sailing Series in Australien auf dem vierten Rang. Nach zehn Rennen ist das Red Bull Sailing Team mit 61 Punkten aber gleich auf mit der fünftplatzieren Mannschaft von J.P. Morgan BAR mit Star-Segler Ben Ainslie, seineszeichens vierfacher Olympiasieger und America's-Cup-Sieger.

An der Spitze macht The Wave Muscat Druck auf die Gesamtführende Schweizer Mannschaft von der Alinghi. Das Boot aus dem Oman führt. Den zweifachen America's-Cup-Champions aus der Schweiz würde ein dritter Rang am Ende aber auch reichen, um den Gesamtsieg in der Serie 2014 zu holen.