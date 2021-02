Ex-Schwimmstar in Australien nach Drogenfund festgenommen

Ein Sprecher der Polizei im Bundesstaat New South Wales betonte, in acht Kerzen sei jeweils ein halbes Kilo Methamphetamin entdeckt worden. "Sie sahen in jeder Hinsicht aus wie normale Kerzen, aber sie waren nicht mit Düften versetzt, sondern mit Tod und Elend." Die synthetisch hergestellte Substanz macht schnell abhängig und gilt im Vergleich zu anderen Drogen als besonders zerstörerisch.

Zwei Männer im Alter von 45 und 47 Jahren seien in Zusammenhang mit dem Fund inhaftiert worden, sagte der Sprecher. Sie würden beschuldigt, große Mengen der Droge ausgeliefert zu haben, die auch als Ice oder Crystal Meth bekannt ist. Der Sender ABC berichtete, es sei auch ein Fahrzeug konfisziert worden, mit dem die Drogen transportiert worden seien. Miller werde von der Polizei eine führende Rolle in dem Drogenring zugeschrieben, hieß es in den Berichten.