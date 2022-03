Ex-Judoka Sabrina Filzmoser in Indien festgenommen

Man könnte meinen, Sabrina Filzmoser hat die Abenteuer hinter sich gelassen. Die österreichische Judoka im Ruhestand hat zweimal EM-Gold gewonnen, zweimal WM-Bronze und hat an vier Olympischen Spielen teilgenommen. Doch wahre Abenteuer finden bei Filzmoser in einer Höhe von mehreren Tausend Metern statt. Demnächst will die 41-Jährige ihren nächsten 8.000er besteigen. Den höchsten.

Denn derzeit ist Filzmoser im Himalaya unterwegs. Von Digha in Indien will sie den Gipfel des Mount Everest erreichen. Der höchste Berg der Erde ist 700 Kilometer von ihrem Startpunkt entfernt.