Im ersten Boxkampf nach seinen verlustreichen Duellen mit Oleksandr Usyk hat Ex-Schwergewichtsweltmeister Anthony Joshua einen unspektakulären Sieg eingefahren.

In der O2-Arena in London setzte sich der 33-jährige Brite gegen den US-Amerikaner Jermaine Franklin am Samstagabend nach zwölf Runden durch eine Punktentscheidung durch und holte seinen 25. Erfolg als Profi.