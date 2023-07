Euphorischer Empfang für Rad-Held Felix Gall in Wels

In der oberösterreichischen Stadt waren zahlreiche internationale Athleten sowie die heimische Elite dabei. Gall ist am Montag nach seinen Glanzleistungen in Frankreich - Sieger der Tour-Königsetappe und Rang acht im Gesamtklassement - nach Österreich zurückgekehrt. „Ich habe ein bisschen gebraucht, um reinzufinden nach zwei Tagen des Nichtstuns“, sagte der 25-Jährige. Vor einer verdienten Verschnaufpause fährt er am Samstag noch das Eintagesrennen Clasica San Sebastian. „Wels war richtig, richtig hart, aber super, dass der Motor im Baskenland wieder läuft.“