Eugenie Bouchard: Ein Star im Linzer Vorprogramm

Und die Tennis-Fans wollen sie auch noch sehen. Jüngst bei den US Open gewann sie ihre Qualifikationsspiele und zumindest ein Match im Hauptbewerb. Freilich, nicht der Anspruch einer ehemalige Weltklassespielerin. „Aber die Ränge in Flushing Meadows waren voll, als sie spielte. Sie zieht noch immer die Massen an“, sagt Barbara Schett, in New York als Eurosport-Kommentatorin vor Ort und in Linz seit Jahren als Turnierbotschafterin. In den USA roch es nach einem Aufwärtstrend für Bouchard, danach trat sie bei kleineren Turnieren aber wieder früh die Heimreise an.

Sollte sie keine Wild Card bekommen, ist sie in der Qualifikation in guter Gesellschaft. „So eine stark besetzte Qualifikation hatten wir noch nie, es treten acht Spielerinnen an, die zumindest schon ein WTA-Turnier gewonnen haben“, sagt Sandra Reichel, Turnierdirektorin des Upper Austria Ladies.

Und im Hauptbewerb stehen Weltklassespielerinnen Schlange. Wie die Deutsche Julia Görges, Nummer zehn der Welt, die Slowakin Dominika Cibulkova, die Niederländerin Kiki Bertens oder Olympiasiegerin Monica Puig aus Puerto Rico.