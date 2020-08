Etwas Show und sehr viel Geld: Warum Mike Tyson wieder zuschlägt

300 Millionen US-Dollar. Das soll das Vermögen von Mike Tyson am Höhepunkt seiner Karriere gewesen sein. Tyson galt als Retter des Schwergewichtsboxens, sein Aufstieg war klischeehaft: Als Kind schlug er sich in Brooklyn durch, mit zwölf Jahren war er bereits 38 Mal von der Polizei festgenommen worden, weshalb er in einer Schule für schwer Erziehbare landete.

Sein Sportlehrer brachte ihn zum Boxtraining, aber erst, nachdem sich der schwierige Bursche bessere Schulnoten erarbeitet hatte. Tyson wurde in den 1980er-Jahren zum spektakulärsten Boxer seiner Zeit und mit 20 Jahren und 144 Tagen zum jüngsten Weltmeister im Schwergewicht. Er besiegte seine Gegner nicht, er zerstörte sie mit Tempo und purer Brutalität. Zwölf seiner ersten 20 Kämpfe gewann er durch ein K.o. in der ersten Runde.