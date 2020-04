Mike Tyson kehrt mit 53 Jahren in den Ring zurück

Tyson, der im Juni 54 Jahre alt wird, trainiert schon seit einigen Wochen - für einen guten Zweck. Tyson will Schaukämpfe absolvieren und damit Geld für Obdachlose und Drogenabhängige sammeln. "So wie es auch mir in meinem Leben passiert ist."

Tyson, der ehemalige Champ im Schwergewicht mit 50 Siegen (44 K.o.) und sechs Niederlagen, steigert schrittweise den Trainingsumfang. "Ich bringe mich schön langsam in Form, zu Beginn mit 25 bis 30 Minuten Boxen, dann mit Schlagkombinationen", erklärte er gegenüber der spanischen Zeitung AS.