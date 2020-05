Es lebe der König Football

Allen Zwischenrufen zum Trotz wurde die Meisterschaft in Green Bay feierlich eröffnet. Gemäß der Tradition, nach der der Titelverteidiger das Eröffnungsspiel im eigenen Stadion bestreiten darf, trafen die Packers am Lambeau Field auf den Superbowl-Sieger von 2010, die New Orleans Saints. Die Packers unterstrichen die Vormachtstellung und machten ihren Fans durch das 42:34 Hoffnungen auf eine erfolgreiche Titelverteidigung. Vor allem die Offensive um Quarterback Aaron Rodgers überzeugte von Anfang an. Bei den Buchmachern gehören die "Cheeseheads" wieder zum Favoritenkreis.



Die besten Chancen geben die Wettanbieter den New England Patriots (Quote 7,00). Knapp dahinter folgen Green Bay (8,00), Philadelphia (9,00) und San Diego. Wenig wird den Carolina Panthers zugetraut. Bei einem Einsatz von einem Euro bekommt man im Falle eines Superbowl-Triumphes stolze 201 Euro ausbezahlt. Ein Betrag, der Peyton Manning wohl schmunzeln lässt.