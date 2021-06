"Es ist irre": NBA-Star Kevin Durant schrieb Play-off-Geschichte

Zudem spielte der 32-Jährige jede Sekunde der Partie, allein 20 Punkte erzielte Durant im letzten Viertel. Dabei waren die Nets zur Halbzeit 43:59 und sogar noch während des dritten Viertels mit 16 Punkten zurück gelegen. "Es ist irre, wozu er in der Lage ist", sagte Nets-Trainer Steve Nash.

Ein Sieg fehlt noch für das Conference-Finale

In der Serie führt das Team aus New York durch den Erfolg nun 3:2 und ist nur noch einen Sieg vom Einzug in die Conference-Finals entfernt. Für die Bucks um Giannis Antetokounmpo ist das Heimspiel in der Nacht auf Freitag nun ein Endspiel.