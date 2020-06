Erster WM-Sieg für Österreichs Handballer

So souverän, wie das nun klingen mag, war der Auftritt der ÖHB-Auswahl allerdings nicht. In der ersten Halbzeit war die Partie von Hektik und Ungenauigkeiten geprägt. In der Offensive vergaben die Österreicher ihre Chancen leichtfertig, die sonst stabile Defensive schwächten sie mit unnötigen Zwei-Minuten-Zeitstrafen.

Ein Schritt in die richtige Richtung war die Partie dennoch. Teamchef Patrekur Johannesson gab in der heiklen Partie lange Zeit der Jugend eine Chance: mit Nikola Bilyk (18) und Maximilian Hermann (23) im Rückraum. Kapitän und Spielgestalter Viktor Szilagyi kam erst spät und dann immer wieder in den brenzligen Situationen. Dabei zeigte er seine Klasse (vier Tore, unzählige Vorlagen). „Wir hatten dann auf alles die richtigen Antworten“, sagte der Führungsspieler. Antworten sind auch am Montag gegen die aggressiven Tunesier gefragt (19 Uhr MEZ).