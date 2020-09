Erster Sieg für Ski-Ass Nicole Schmidhofer - auf Asphalt

Am Freitag wird Nicole Schmidhofer wieder reisen. Doch statt nach Südamerika fährt die Super-G-Weltmeisterin von 2017 in die Schweiz, um in Zermatt wieder Schnee unter die Skier zu bekommen – das Coronavirus ist schuld.

Ein Winter voller Unwägbarkeiten steht bevor, „Testen, Testen, Testen“ lautet darum das Motto der 31-Jährigen, die vor jedem Einsatz zwei Abstriche abgeben will. „Denn wenn der erste positiv ist, der zweite dann aber negativ und ich deswegen nicht starten könnte, wäre das sehr ärgerlich“, sagt Schmidhofer, die in diesem Fall noch einen dritten Test machen würde.

„Mit Abstandhalten und der Maske habe ich keine Probleme, und ich geb’ seit Jahren von Oktober bis Mitte März keinem die Hand“, betont die Steirerin. „Und die Bussi-Bussi-Gesellschaft brauch’ ich sowieso nicht.“