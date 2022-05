Erster Sieg für einen Fahrer aus Eritrea beim Giro d'Italia

Ganz ohne war sie dann doch nicht, diese zehnte Etappe des 105. Giro d’Italia – zwar nicht so eine Klettertour wie am Sonntag, aber die 196 Kilometer von Pescara nach Jesi hatten doch 1.760 Meter Höhendifferenz, die sich vor allem auf der zweiten Streckenhälfte ballten. Das hatte Folgen für einige Sprinter: Caleb Ewan (AUS/Lotto Soudal) und Mark Cavendish (GBR/ Quick-Step Alpha Vinyl) konnten das Tempo der Konkurrenz nicht mitgehen und machten damit das Leben von Arnaud Démare um einiges leichter – der Franzose von Groupama-FDJ führt ja in der Sprintwertung, fiel dann aber selbst auch aus dem Hauptfeld.

Damit war der Weg frei für ... Biniam Girmay! Der 22-Jährige von Intermarché-Wanty-Gobert sorgte für den ersten Etappensieg eines Fahrers aus Eritrea bei einer Grand Tour, und damit bestätigte er, was er mit dem Erfolg bei Gent-Wevelgem angedeutet hatte. "Mein Team hat heute fantastisch für mich gearbeitet", lobte Girmay, der den leicht bergauf führenden Sprint in überlegener Manier für sich entschied. In der Sprintwertung liegt er nun noch drei Punkte hinter Arnaud Démare und 58 Punkte vor Mathieu van der Poel.