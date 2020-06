Eröffnung: Wer wird die Spiele "entflammen"?

Wenn die Olympischen Sommerspiele in Österreich stattfänden, wäre es nicht schwer zu raten, wer das Milliardenpublikum vor den TV-Geräten bei der Eröffnungsfeier verzücken würde. Unsere Stereotypen natürlich, für die wir in der ganzen Welt bekannt sind: ein paar Lipizzaner, in Fett gebackene Schnitzel, Mozartkugeln, Sisi, Alfons Haider und Werner Faymann.

In London hingegen ist dies schwieriger. Weil die Vielfalt größer ist und die Palette von Harry Potter über James Bond, Shakespeare, die Rolling Stones bis zu verregneten Novembernachmittagen mit Fünf-Uhr-Tee reicht. Deshalb ist es ungewiss, was am Freitag beim heiß ersehnten Startschuss im Olympic Stadium (ORFeins, 22 Uhr) passieren wird. Jedenfalls durfte Filmregisseur Danny Boyle 34 Millionen Euro ausgeben, um eine schöne Show auf die Beine zu stellen.