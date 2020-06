Eröffnung: Die Österreicher hatten Spaß

Kurz nach Mitternacht erklärte die englische Königin Elizabeth II. die XXX. Olympischen Sommerspiele für eröffnet. Die größte Sportveranstaltung der Welt findet zum dritten Mal in London statt, Elizabeths Urgroßvater hatte die Spiele 1908 eröffnet, ihr Vater 1948. Was das Eröffnen betrifft, ist die 86-Jährige ein alter Hase, 1976 sprach die Queen in Montreal die magischen Worte.

Vier Milliarden Menschen haben die Feier gesehen, 62.000 davon im Olympic Stadium. Olympiasieger Bradley Wiggins, der gerade als erster Brite die Tour de France gewonnen hat, läutete das Ereignis mit einer riesigen Glocke ein. Filmregisseur Danny Boyle hatte 34 Millionen Euro für die Show ausgegeben, die sich vorrangig mit der Geschichte Großbritanniens beschäftigte. Die opulente Zeitreise vom Bauernvolk zur Weltmacht beeindruckte durch 15.000 Darsteller, vor allem aber durch ihre Länge.

Die Queen wurde von James Bond im Buckingham Palace abgeholt. Kein Witz, Elizabeth spielte ihre erste Filmrolle, stieg mit Schauspieler Daniel Craig in einen Hubschrauber, sprang ab, der Gleitschirm öffnete sich ... und gleichzeitig erschien sie leibhaftig in ihrer Royal Box. Unfassbar, wie beliebt die Dame ist in ihrem Land, die Gäste kamen aus dem Jubeln kaum heraus. Sie trug ein lachsfarbenes Kleid und sang bei der Hymne, mit der sie geehrt wurde, auch diesmal nicht mit. Neben der Königin durften es sich die Enkerln William (mit seiner Kate) und Harry sowie die Obamas aus den USA bequem machen.