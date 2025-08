Erik(a) feiert Jubiläen und würdigt Frauen–Fußball

Das Frauen-EM-Finale England – Spanien verfolgten am vergangenen Sonntag via ORF 1 weit mehr als doppelt so viele Neugierige wie Donnerstag Rapids torreiche Conference-Qualifikations-Partie und Freitag das (gute) Bundesliga-Eröffnungsspiel LASK – Sturm.

Qualen anderer Art erlitt Erik(a) Schinegger , nachdem er/sie bei der WM in Portillo (Chile) am 8. 8. 1966 Abfahrtsweltmeisterin geworden war.

In Erinnerung daran hat der zum g’standenen Mann gewordene Kärntner schon im Juni dahoam 20.000 Euro in ein großes Fest investiert und ihm der Gemeinderat St. Urban eine Ehrenurkunde überreicht. Die erhält einen Ehrenplatz neben der Goldmedaille. Denn Letztere war ihm zwar von der FIS weggenommen worden. Die in Chile zweitschnellste Marielle Goitschel gab sie aber an Schinegger später bei einer französischen TV-Show zurück.