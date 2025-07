Und die kickenden Frauen? Diesbezüglich ließ man sich bei Rapid – jahrelang auf fehlende Hütteldorfer Trainingsfelder verweisend – mit der Gründung einer Damen-Sektion (konträr zu Austria und Vienna) Zeit. Umso so rapide geht’s jetzt nach oben.

Den Tiroler Mädels indes fehlt der finanzielle Background und damit die Konstanz. Dabei hatten sie sich zwischenzeitlich einmal sogar mit der Rekordtordifferenz von 160:20 für die oberste Liga qualifiziert. Das war zu Zeiten, als Ernst Weber ein anfänglich nicht ganz freiwilliger, später aber umso so enthusiastischer ÖFB-Damen-Nationaltrainer war. Unvergessen wird mir bleiben, wie mich Weber am Abend des 5. April 2011 vor Zorn bebend anrief, weil seinen Mädchen eine kasachische Schiedsrichterin zwei Tore aberkannt hatte, worauf man das EM-Qualifikationsmatch gegen Spanien in Anger 0:4 verlor. 15 Stunden später endete das Leben des so beliebt gewesenen Trainers auf den Südbahn-Gleisen.