Erdogan Trauzeuge bei Özils "Traumhochzeit" in Istanbul

Der deutsche Fußballer Mesut Özil hat am Freitag in Istanbul seine Hochzeit gefeiert. Im "Four Seasons", mit Blick auf den Bosporus, gaben er und seine Verlobte Amine Gülse sich das Ja-Wort.

Wie die Nachrichtenagentur Anadolu vermeldete, kam dabei dem türkischen Präsident Recep Tayyip Erdogan eine besondere Rolle zu. Unter den etwa 300 geladenen Gästen, wurde dem türkischen Präsidenten die Ehre zuteil, Özils Trauzeuge zu sein. Der Spieler des FC Arsenal London soll Erdogan bereits im März darum gebeten haben, diese Rolle zu übernehmen.