Spitzensport ist nichts für Mädchen

US-Eishockey-Olympiasieger Matthew Tkachuk und seine Frau Ellie erwarten ihr erstes Kind. Sie lassen sich überraschen, ob es ein Bub oder ein Mädchen wird.

Aber Tkachuk macht kein Geheimnis daraus, dass er sich einen Buben wünscht, erzählte er kürzlich in einem Podcast. Warum? Weil er ein „Hockey-Dad“ sein will. Dem Buben die Eislaufschuhe anziehen und ihm zeigen, wie toll dieser Sport ist – es ist für ihn offenbar undenkbar, dass das mit einem Mädchen möglich ist.