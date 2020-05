England sucht den Handball-Star

Im Jahr 2007 hatte Robert " Bobby" White noch nie in seinem Leben Handball gespielt. Er wusste gerade einmal, dass es "an beiden Seiten des Spielfeldes ein Tor gibt, in das man einen Ball werfen muss." Im Juli 2012 wird der 27-Jährige das olympische Handball-Turnier in London mit seiner Anwesenheit bereichern. Als Spieler und Kapitän der britischen Nationalmannschaft.



"Professioneller Sport war immer mein Ziel. Und Olympia mein Traum", sagt Bobby White, der heute in der neuen Tullner Sporthalle das britische Tor hüten und dabei versuchen wird, die vermutlich zahlreichen Würfe der Österreicher zu parieren. Denn das österreichische Nationalteam ist im heutigen WM-Qualifikationsduell mit Großbritannien haushoher Favorit (20.20 Uhr/live ORF Sport+). "Wenn wir nur halbwegs das spielen, wozu wir in der Lage sind, wird es keinen Zweifel über den Sieger geben", sagt Österreichs Teamchef Patrekur Johannesson.



Auf der Insel dreht sich seit Jahren sowieso alles nur um die magischen fünf Ringe, die Olympia repräsentieren. Ihr Olympia. Als Gastgeber ist Großbritannien in den Teambewerben startberechtigt. Der Fußball kehrt dabei für die Spiele in sein Mutterland zurück. Für den Handball-Sport ist es der Gang in ein Entwicklungsland. Im Juni 2010 gelang den Briten der erste Sieg in einem Pflichtspiel.