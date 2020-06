Endlich Medaillen

Ach was war zuletzt nicht alles gejammert und gezetert worden, weil Österreichs Sportlern in London erstmals seit 1964 bei Olympia wieder die Stunde null geschlagen hatte. Von einem sportlichen Entwicklungsland war da die Rede, von einer Nation, die sich maximal in der Königsdisziplin Hackelschmeißen eine Goldmedaille verdient hätte.

Und dann so was: WM-Titel in Göteborg und Le Mans, WM-Silber in Plowdiw, EM-Silber in Szczawno-Zdroj und auch in Schweinfurt, Finaleinzug in Stare Jablonki – Österreichische Serien-Erfolge, wohin das Auge reicht. Dumm nur, dass das olympische Feuer bereits erloschen ist und die meisten der rot-weiß-roten Erfolgsgeschichten in Disziplinen geschrieben wurden, für die es keine Olympia-Medaillen zu gewinnen gibt.