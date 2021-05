EM-Medaille für die Alexandri-Schwestern im Synchronschwimmen

Seit Jahren sind die Alexandri-Drillinge in Österreich das Maß der Dinge im Synchronschwimmen. Während Solistin Vasiliki am Mittwoch im Solo-Kür-Finale der EM Rang fünf belegte, gelangen Anna-Maria und Eirini am Donnerstag der große Wurf. Im Duett-Technik-Finale gewannen die beiden die Bronze-Medaille hinter Russland und der Ukraine. Für den OSV war es die erste Medaille bei der aktuellen Europameisterschaft in Budapest.

Stetig gesteigert

Der Dritte Platz ist eine Überraschung. Eine Sensation ist er aber nicht. Stetig haben sich die Alexandri-Drillinge gesteigert. Schon vor dem Bewerb wussten sie, dass mit einer perfekten Leistung eine Medaille in Reichweite ist. "Wir brauchen nichts Besonderes versuchen", sagte Vasiliki Alexandri vor dem Bewerb. "Wir müssen unsere Programme nur fehlerfrei machen."

Und dies gelang. Mit 89,4592 Punkten setzten sich die Österreicherinnen knapp vor Weißrussland (88,1958) durch. Das Olympia-Ticket ist zwar noch nicht gesichert, sollte aber nur noch Formsache sein. Bereits am Freitag haben die beiden eine erneute Chance auf eine Medaille, wenn das Kür-Finale auf dem Programm steht.