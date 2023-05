EM-Bronze in Wildwasser-Regatta für Österreichs Canadier

In der nichtolympischen Wildwasser-Regatta hat es eine EM-Bronzemedaille für Österreich gegeben, es ist die erste in dieser Sportart seit 2008 für den heimischen Kanuverband. Nadine Weratschnig und Valentina Kroener mussten sich im Canadier-Zweier im Sprint nur Frankreich und Italien geschlagen geben. Saison-Höhepunkt ist die WM von 9. bis 11. Juni in Augsburg.