EM-Bronze für Gewichtheber Sargis Martirosjan

Sargis Martirosjan hat bei der Gewichtheber-EM in Tirana die Bronzemedaille im Reißen geholt. In der Kategorie bis 109 kg wurde der 35-Jährige mit 172 kg Dritter, die 185 kg im Stoßen waren am Samstag die insgesamt achtbeste Leistung.

Im olympischen Zweikampf erreichte er mit insgesamt 357 kg den fünften Platz. „Wie erwartet habe ich im Reißen um eine Medaille gekämpft und es geschafft, und im Stoßen Kilos gesammelt für eine gute Endplatzierung“, sagte Martirosjan.