Die liegt derzeit auf 389 Kilo. Schafft er mehr, rechnet er sich Platz zehn, neun, oder acht aus. Elfter war er vor vier Jahren in Rio, dieses Mal möchte er unbedingt besser abschneiden. Die Medaillen sind angesichts der übermächtigen Konkurrenz aus China, Iran oder Osteuropa außer Reichweite.

"Linz ist meine neue Heimat"

Mit neun Jahren hat Martirosjan mit dem Gewichtheben begonnen. 2006 kam er nach Österreich, 2014 erhielt er die Staatsbürgerschaft. „Linz ist meine neue Heimat“, sagt er, „ich bin da wie daham“. Seine Familie – Eltern, zwei Brüder, eine Schwester – leben in Armenien. Er ist dort nach wie vor populär, kehrt regelmäßig zum Trainingslager zurück. Gewichtheben sei in Armenien Nationalsport, erzählt er, „wie Skifahren in Österreich“. In Oberösterreich gibt es zurzeit sieben Vereine, allein drei im Bezirk Braunau. „Das Innviertel war schon immer eine Macht“, sagt Verbandspräsident Langthaler.

Rund 100 Gewichtheber

Er schätzt die überschaubare Gewichtheber-Szene auf rund 100 Aktive. Nach einer leichten Steigerung sei während der Corona-Pandemie rund ein Drittel verloren gegangen. Die sollen laut Langthaler zurückgeholt werden. Ein Nachwuchscup an diesem Wochenende im Sportpark Linz-Auwiesen sollte in erster Linie die Sozialkontakte wiederbeleben. In der Regel lässt sich Gewichtheben auf hohem Niveau bis Mitte 30 ausüben. Ein Jahr wolle er es noch international versuchen, in der Bundesliga noch länger, sagt Martirosjan: „Schauen, welche Signale der Körper gibt.“

Ziel ist Trainer zu werden

Nach der aktiven Karriere möchte er Trainer werden. Er hat in Armenien die Ausbildung absolviert und hofft, dass sie in Österreich anerkannt wird. Seinem Sport will er jedenfalls treu bleiben, in welcher Funktion auch immer. „Ich habe das Gewichtheben im Blut.“