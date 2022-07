Eine neue Frau in Gelb nach der Königsetappe der Tour de France

62 Kilometer auf der Achterbahn

"Es war eine Achterbahnfahrt, nachdem ich krank war. Und dann so zu gewinnen, ist einfach nur schön", sagte Van Vleuten. "Ich habe versucht, mir die Gesamtwertung zu holen. Ich habe mir die Etappe angeschaut und gewusst, dass der Petit Ballon ein schwieriger Berg ist, und dann habe ich attackiert", erklärte die Zeitfahr-Olympiasiegerin von Tokio, die im Straßenrennen Silber hinter der Niederösterreicherin Anna Kiesenhofer gewann.

Damit revanchierte sie sich für ihr fürchterliches Missgeschick bei den Spielen von Rio de Janeiro 2016, als die Niederländerin in der letzten Abfahrt gestürzt war und die Goldmedaille weggeworfen hatte. Statt eines Fests gab es Knochenabsplitterungen an der Lendenwirbelsäule und eine schwere Gehirnerschütterung. Entsprechend groß war am Samstagnachmittag die Genugtuung: "Vielleicht bin ich auch durch mein Alter im Vorteil, dass ich mehr und länger trainieren kann. Am Ende kommt dann halt die Fitness – und da bin ich halt wirklich gut. Es war trotzdem ein superharter Tag heute."

Am Sonntag folgt das letzte Highlight: 123,3 Kilometer über den Ballon d’Alsace zum extrem steilen Finale auf die Super Planche des Belles Filles, die ja schon bei den Männern gefürchtet ist.