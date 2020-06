Eine K.o.ryphäe für den Boxverband

Der österreichische Boxverband ( ÖBV) peilt mit hohen Ambitionen und potenter Unterstützung aus Deutschland eine erfolgreiche Zukunft an.



Dem erklärten Ziel, bei Olympia 2016 vertreten zu sein, ist man bereits am Wochenende ein Stück näher gerückt. Verbandspräsident Roman Nader konnte bei seiner Wiederwahl einen der wichtigsten Männer im europäischen Boxsport als Vizepräsidenten präsentieren. Hagen Doering ist Sportdirektor bei Marcos Naders deutschem Boxstall Sauerland und war bereits an rund 80 WM-Kämpfen beteiligt. Wie viele es genau waren, weiß der viel beschäftigte und weltweit vernetzte Berliner selbst nicht.



Im ÖBV wird er sich um die beiden "Profi"-Schienen des Amateur-Weltverbandes AIBA kümmern, die World Series of Boxing ( WSB) und die im Aufbau befindliche APB ( AIBA Professional Boxing). In beiden wird über längere Distanzen geboxt, außerdem fallen der Kopfschutz und die Leibchen weg. Die WSB ist eine internationale Liga, die APB soll in wenigen Jahren den vier großen Profi-Verbänden Konkurrenz machen.



Im ausführlichen KURIER-Interview spricht Doering über seine Ziele in Österreich, seinen Job als Europas wichtigster Matchmaker und die jüngsten Aufreger im Profiboxen. Den Leistungsstand des heimischen Amateurlagers kann er bereits am Freitag und Samstag in der Wiener PAHO-Halle (1100, Jura-Soyfer-Gasse 3, Beginn 18:00 Uhr) überprüfen, wenn Österreich beim Vierländerturnier auf Deutschland, Israel und Tschechien trifft.

KURIER: Neben Ihrer Tätigkeit als Sportdirektor bei Sauerland sind Sie nun auch im ÖBV aktiv. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit?

Hagen Doering: Präsident Nader und ich, wir kennen uns bereits seit acht Jahren. Irgendwann hat er mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, in diese Funktion zu schlüpfen.



Der Verband hat seine Statuten geändert, um perspektivisch in den neuen Formaten der AIBA vertreten zu sein. Wie kann der heimische Boxsport von Ihrer Person profitieren?

In erster Linie durch jede Menge Sachverstand, meine Erfahrung und mein internationales Netzwerk. Ich bin schon lange im Business, kenne viele Funktionäre und Boxer.

Worum geht es für Sie?

Ich kann verfolgen, wie sich die neuen Projekte der AIBA entwickeln. Durch meine Erfahrung kann ich abschätzen, was umsetzbar ist und was nicht.

Sollen österreichische Boxer in diesen neuen Formaten antreten?

Erst einmal geht es darum, am Informationsfluss beteiligt zu sein. Wenn einer so weit ist und dort mithalten kann, ist es unsere Aufgabe, ihn gut zu vertreten. In naher Zukunft wird Österreich aber keine eigene WSB-Mannschaft haben.

Gibt es konkrete Zielsetzungen?

Zunächst muss ich mich aus Verbandsperspektive intensiv mit beiden Serien beschäftigen und beobachten, wie sie sich entwickeln. Auf Biegen und Brechen wollen wir keinen Österreicher in einer WSB-Mannschaft unterbringen. Die Perspektive muss für den Sportler und den Verband stimmen. Warten wir einmal ab, was nach den Olympischen Spielen im Sommer passiert und wer ins Profilager wechselt.