Ein Wimbledon-Tag für die Geschichte

"Was in Großbritannien vorgeht, kann sich derzeit keiner vorstellen", sagt Antonitsch, der seine Tenniskontakte auch in England pflegt. Die Zeitungen sind voll mit jubelnden und weinenden Murrays (nach dessen Halbfinalsieg über den Franzosen Jo-Wilfried Tsonga gab es Tränen).



Ganz England fordert seinen Sieg, Murray könnte mit Verträgen ausgestattet werden, die ihn zu einem der bestverdienenden Engländer überhaupt machen. Nicht nur wegen des Sieger-Preisgelds in Höhe 1,15 Millionen Pfund (1,44 Mio. Euro). Auf dem Schwarzmarkt werden für Finaltickets umgerechnet 60.000 Euro geboten.



Roger Federer ist zwar der Grand-Slam-König, hat aber seit Juni 2011 ( French Open) kein Finale bei Turnieren der höchsten Kategorie mehr erreicht. Für ihn war es bereits wichtig, nach vielen knappen Niederlagen auf höchster Ebene den Serben Novak Djokovic geschlagen zu haben. Dennoch: "Es geht am Sonntag um viel für mich, ich habe viel Druck", erklärte Federer.

Übrigens: Seinen bisher letzten Grand-Slam-Erfolg holte Federer Anfang 2010 bei den Australian Open – nach einem Finalsieg über Murray. Der hat natürlich Respekt vor dem großen Gegner: " Roger ist einer der größten Spieler der Geschichte. Ihn zu schlagen, ist sehr schwierig, ganz besonders hier in Wimbledon."