Ein Österreicher an der Spitze der Trendsportart Hyrox

Der Hyrox

Beim Hyrox gibt es acht Stationen, an denen vorgegebene Übungen, wie beispielsweise Medizinball werfen, absolviert werden müssen. Zwischen den Stationen laufen die Teilnehmer jeweils einen Kilometer auf einer Laufbahn. Der Athlet mit der schnellsten Zeit gewinnt. Bei der EM im Jänner in den Niederlanden war der 30-jährige Wiener in 57:26 Minuten nicht zu schlagen.