Ein Norweger widmet seiner Nation WM-Gold

"Ich nahm mir das, was zu Hause passiert ist, als Treibstoff und dachte an all die getöteten Jugendlichen. Wir müssen die Sache alle zusammen durchstehen", erklärte der Schwimmer. Der neue Titelträger widmete seinen Erfolg auch prompt den Opfern und deren Angehörigen sowie darüber hinaus allen Norwegern.



Dale Oen hatte als Olympia-Zweiter von 2008 zu den Favoriten gezählt, doch nach den Ereignissen in der Heimat waren die Wettkämpfe für ihn in den Hintergrund getreten. Laut einer norwegischen Nachrichtenagentur waren am Sonntag sowohl Dale Oen als auch sein Trainer bei Interviews in Tränen ausgebrochen. "Ich kann mir vorstellen, dass daheim jetzt alle wie gelähmt sind. Ich werde nach der WM zurückkehren und sie unterstützen", sagte Dale Oen.