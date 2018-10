Ein kleines Österreich, eine große Doping-Geschichte

Die Top Ten der österreichischen Doping-Affären. Eine streng subjektive Rangliste.

1 – Turin 2006 „ Austria is a too small country to make good doping.“ Noch ungeschickter hätte ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel am 22. Februar die Vorgänge rund um die österreichischen Langläufer und Biathleten bei den Olympischen Winterspielen in Turin nicht verteidigen können. Bei einer Razzia der Carabinieri mitten in der Nacht werden Geräte und Substanzen beschlagnahmt, mit denen Blutdoping betrieben werden kann, Sportler werden zu Dopingtests mitgenommen. In der Folge flüchtet der eigentlich für Olympia gesperrte Trainer Walter Mayer und kracht stark alkoholisiert in eine Straßensperre. Ihm wird vorgeworfen, EPO bezogen und Doping organisiert zu haben. Es gibt Sperren für Athleten und Trainer. Freispruch für Schröcksnadel.

2 – Das Matschiner-Netzwerk Der Sportmanager ist 2006 ebenfalls in Turin. Der frühere Leichtathlet entwickelt ein Doping-Netzwerk und kümmert sich unter anderem um die Radprofis Bernhard Kohl und Michael Rasmussen (DEN), die Triathletin Lisa Hütthaler sowie um Leichtathleten, Ruderer und andere Ausdauersportler. Als das Wiener Labor Humanplasma nach dem Turin-Skandal aussteigt, übernimmt Matschiner die Geräte für das Blutdoping. Er wird zu 15 Monaten teilbedingter Haft verurteilt.

3 – Sprint-Staffel 1993 Die österreichische Sprint-Staffel mit Andreas Berger, Franz Ratzenberger, Thomas Renner und Gernot Kellermayr wird kollektiv des Dopings mit Anabolika überführt. Im Vorfeld der WM 1993 in Stuttgart gesteht Berger in einer ORF-Sendung.