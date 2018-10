Bernhard Kohl: "Ich habe gesehen, wer wahre Freunde sind"

Bei der Tour de France 2008 gewann der Radprofi aus Wolkersdorf die Bergwertung der Tour de France und fuhr als Gesamt-Dritter am 27. Juli über die Champs-Élysées. Am 13. Oktober 2008 berichtete die französische Sporttageszeitung L’Équipe, dass bei einem Doping-Nachtest das EPO-Mittel CERA nachgewiesen wurde. Kohl wurde gesperrt, kooperierte aber mit den Behörden, gab Hintermänner preis, belastete auch seinen Ex-Manager, den ehemaligen Leichtathleten Stefan Matschiner.

Zehn Jahre später wohnt er mit seiner Familie in Brunn am Gebirge, nur unweit seines Radgeschäfts „ Bernhard Kohl – Fahrrad & Fitness“ am Rande Wiens.

KURIER: 13. Oktober 2008. Welche Erinnerungen haben Sie.

Bernhard Kohl: Das war eine krasse Zeit. Erst der wahnsinnige Erfolg bei der Tour de France, wo dich alle gefeiert haben. Vor der Tour haben mich vor allem Insider gekannt. Das war von Null auf Hundert. Dann bist du von einem Tag auf den anderen auf einmal der Buhmann. Das hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen.

Haben Sie sich davor über Ihre Zukunft Gedanken gemacht?

Nur über die Karriere. Ich hatte einen Vertrag mit einem neuen Rennstall unterschrieben. Das war ein richtig guter Vertrag.

Als der ärgste Trubel vorbei war. Wie haben Sie da die Zukunft gesehen?

Da gab es schon Existenzängste. Naheliegend war natürlich, etwas mit Rädern zu machen. Mein damaliger Medienberater hat gemeint, dass es keine kleine Bude sein sollte, sondern etwas Großes. Und er hat mir seinen Cousin empfohlen. Drei Stunden später sind wir im Restaurant zusammengesessen, am nächsten Tag haben wir am Businessplan gearbeitet, dann Vorsprechen bei den Banken. Vier Monate später haben wir aufgesperrt.

Und wie hat sich das Geschäft entwickelt?

Das Radgeschäft war eine enorme Herausforderung. Ich habe Rauchfangkehrer gelernt, war dann Radprofi und wurde ins kalte Wasser gestoßen. Vor neun Jahren haben wir mit sieben Mitarbeitern begonnen. Mittlerweile habe ich 37 Mitarbeiter und 3500 Quadratmeter Geschäftsfläche. Wir sind damit das größte Rad-Fachgeschäft des Landes.

Sind sie manchmal im Geschäft?

Wo Bernhard Kohl drauf steht, soll auch Bernhard Kohl drinnen sein. Ich bin sechs Tage in der Woche im Geschäft. Kunden sind oft überrascht, dass ich sie berate.