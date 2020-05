Ein junges Gesicht für die Rentnergang

Beim Auftaktbewerb am Freitag war er noch als Achter und damit zweitbester Österreicher ins Ziel gelaufen. Beim Teambewerb am Sonntag ist er trotzdem nur in der Zuschauerrolle. Christoph Bieler erlebt bei einem Großereignis wieder einmal eine Enttäuschung.

Wie bereits bei den Olympischen Spielen 2010 in Vancouver, als er das österreichische Team-Gold nur als Zaungast erlebt hatte; wie auch bei der letzten WM 2011 in Oslo, als er erst gar nicht nominiert worden war. In Val di Fiemme wird der Routinier, der zuletzt den Weltcup in Almaty gewonnen hatte, im heutigen Teambewerb durch Lukas Klapfer ersetzt, der in diesem Winter bisher nur einen elften Platz vorweisen kann. „Ich fühle mich um die Chance einer Medaille betrogen“, ärgert sich der 35-jährige Bieler.