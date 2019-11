"Echtes Finale": Ilzer mit Kampfansage vor Hartberg-Spiel

Bundesliga. Egal, wie trist die Lage um seine Mannschaft ist, Christian Ilzer bleibt positiv. " Hartberg hat wieder ganz Österreich überrascht, nichtsdestotrotz werden wir als Sieger vom Platz gehen", sagt der Austria-Trainer vor dem Duell am Samstag mit seinem Ex-Klub (17.00 Uhr), der zuletzt vier Siege in fünf Partien feiern konnte.

Das müssen die Wiener auch, sofern sie doch noch eine Minimalchance auf den Einzug in die oberen sechs (Meister-Play-off) wahren möchten. "Das Spiel ist, was es ist, ein Sechs-Punkte-Spiel, ein echtes Finale für uns", sagt Ilzer, der weiß, dass sein Team mit acht Punkten Rückstand in den verbleibenden sieben Runden des Grunddurchgangs das direkte Duell mit den sechstplatzierten Steirern gewinnen muss. Und weil viele nicht mehr daran glauben, sagt Ilzer auch: "Wir haben nichts mehr zu verlieren, weil wir mit eineinhalb Beinen schon in der Qualifikationsgruppe stecken."

Ilzer erwartet jedenfalls ein ähnliches Spiel wie in der Vorwoche bei der Admira, als man mit einem 0:0 erneut nicht überzeugen konnte. "Wir werden wieder wenige Räume vorfinden, da müssen wir beweglicher sein und uns fußballerisch steigern."